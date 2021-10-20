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Владимир Путин объявил первую неделю ноября в России нерабочей

Владимир Путин объявил первую неделю ноября в России нерабочей

Такое решение принято в связи с повышением уровня заболеваемости по всей стране.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября в режиме видеоконференции провел совещание с членами Правительства РФ по ситуации с COVID-19 и введению новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории страны.

Вице-премьер России Татьяна Голикова озвучила предложение объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за коронавируса с сохранением заработной платы. А в регионах, где эпидемиологическая ситуация особо сложная, на выходные уйти с субботы, 23 октября. 

«Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам, — заявила Голикова. – Сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%».

Также Голикова выступила за введение самоизоляции для непривитых пенсионеров старше 60 лет и временный перевод таких сотрудников на удаленный режим работы.

Кроме этого вице-премьер подчеркнула, что российские регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов. По ее словам, в некоторых субъектах РФ система кодов применяется неправильно. Коды спрашивают на кассах магазинов ТЦ, а сами входы в них открыты и доступны для тех, кто не привился, объяснила она.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения и подчеркнул, что регионы могут вводить также дополнительные ограничения, если того требует эпидемиологическая обстановка.

Сюжет: Коронавирус
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