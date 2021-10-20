На ул. Советской в Туле сбили пешехода

Днем 20 октября на ул. Советской в Туле произошло ДТП. В районе пересечения с ул. Тургеневской водитель автомобиля Zotye сбил пешехода.

«За рулем машины находился 29-летний мужчина. 37-летний пострадавший доставлен в больницу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Так ли это, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.