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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 173 случая заболевания и 15 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 173 случая заболевания и 15 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 173 случая заболевания коронавирусом, 157 человек выздоровели, 15 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 57 513 жителей региона, 49 540 вылечились, 3257 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 33 740 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2492 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 060 752 человека в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1015 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 225 325 человек.
Сюжет: Коронавирус
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