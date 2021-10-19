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Кормила кошек, бросалась под бензопилу: в Тульской области врач пытался упечь женщину в психушку по жалобе соседей
Фото из архива Myslo.

Кормила кошек, бросалась под бензопилу: в Тульской области врач пытался упечь женщину в психушку по жалобе соседей

Женщина подкармливала кошек и не давала рубить деревья во дворе. В дикой истории в поселке Теплое разбиралась прокуратура.

Прокуратура Тепло-Огаревского района провела проверку по факту попытки принудительной госпитализации заявительницы в психиатрическое учреждение здравоохранения.
 
Войну против 64-летней жительницы поселка Теплое затеяли ее соседки. Дело в том, что женщина очень любит кошек и подкармливает их в своем дворе. А еще пенсионерка пыталась помешать незаконной вырубке деревьев и кустарников у подъездов. Это взбесило соседей. Они собрали более двадцати подписей под заявлением о принудительной госпитализации женщины в психиатрическую больницу.
 
Коллективное заявление соседи отнесли в Тепло-Огаревскую центральную районную больницу. Местный психиатр выехал на адрес, но женщину дома не застал. Вместо этого он поговорил с ее соседкой.
 
В прокуратуре Тепло-Огаревского района отметили: врач заведомо знал, что пенсионерка не состоит на диспансерном учете в медицинской организации, не провел ее личного осмотра, но направление о принудительной госпитализации в Петелинскую психбольницу выписал и диагноз поставил!
 
Скорая приезжала, чтобы забрать женщину, но ее не было дома. В прокуратуру с жалобой сначала обратился муж пенсионерки, бывший сотрудник полиции, а потом и она написала заявление.
 
– Я сразу выехала на место, — рассказала Myslo прокурор Тепло-Огаревского района Светлана Викторовна Иванова. — Пообщалась с соседями и выяснила: все проблемы начались именно из-за любви женщины к животным, которых она подкармливала. А когда кто-то убил двух кошек, пенсионерка обращалась в полицию с заявлениями: эти факты зафиксированы.
 
Соседи женщины рассказали, что она чуть ли не под бензопилу бросалась, когда во дворе пилили деревья и кусты. 
 
– Кстати, было установлено, что вырубку проводили незаконно, без соответствующего разрешения, – рассказала прокурор. – Этим фактам мы тоже дадим юридическую оценку в рамках закона.
 
По словам прокурора, психиатр не имел права выдавать направление на госпитализацию женщины. Направление было отозвано, по результатам проверки прокуратура внесла главврачу больницы представление. В медкарте женщины аннулировали все записи о диагнозе, а врача привлекли к дисциплинарной ответственности.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:11 +15
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Тульская областьТеплое
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