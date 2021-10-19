Волонтеры Тульского отделения Сбербанка высадили 8 тысяч саженцев

Высадка саженцев прошла 15 октября в Веневском районе Тульской области, в окрестностях села Анишино. Площадь засева — 2,5 га. В масштабном мероприятии приняли участие более 30 волонтеров Сбера и активисты Всероссийского экологического движения ЭКА.

Управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Ющенко:

– Сбербанк уделяет большое внимание экологии и социальным проектам в рамках реализации ESG-политики. Высадка дубового леса – это один из важных и необходимых шагов по компенсации так называемого углеродного следа – воздействия на окружающую среду потребления бумаги и деятельности компании.

Сотрудники Тульского отделения Сбербанка принимают активное участие в экологических проектах. В июне были высажены деревья в рамках «Зеленого марафона» в Городском парке г. Новомосковска и на территории подшефной школы-интерната на ул. Бундурина в Туле; в сентябре был восстановлен яблоневый сад в музее-усадьбе «Ясная Поляна», реализован проект «Аллея знаний», в рамках которого высажены аллеи возле образовательных учреждений Новомосковска и Тулы.

К 2023 году Сбер поставил амбициозную цель — посадить более 1 млн деревьев в более чем 46 регионах России.