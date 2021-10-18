Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле

В субботу, 16 октября, примерно в 14.00 на ул. Епифанской произошло ДТП. Между ТРЦ «РИО» и магазином «Дуэт» на трамвайных путях столкнулись белый Kia Rio и серый Great Wall.

Внимание! Если вы стали свидетелем или у вас есть видео с регистратора — очень нужна ваша помощь для выяснения всех обстоятельств, которые предшествовали столкновению и помогут выяснить, кто из водителей виноват.