Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле
Авария произошла днем 16 октября.
В субботу, 16 октября, примерно в 14.00 на ул. Епифанской произошло ДТП. Между ТРЦ «РИО» и магазином «Дуэт» на трамвайных путях столкнулись белый Kia Rio и серый Great Wall.
Внимание! Если вы стали свидетелем или у вас есть видео с регистратора — очень нужна ваша помощь для выяснения всех обстоятельств, которые предшествовали столкновению и помогут выяснить, кто из водителей виноват.
Телефон для связи
+7 (961) 149-41-91 (Константин).
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