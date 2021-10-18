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Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле

Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле

Авария произошла днем 16 октября.

В субботу, 16 октября, примерно в 14.00 на ул. Епифанской произошло ДТП. Между ТРЦ «РИО» и магазином «Дуэт» на трамвайных путях столкнулись белый Kia Rio и серый Great Wall.
 
Внимание! Если вы стали свидетелем или у вас есть видео с регистратора — очень нужна ваша помощь для выяснения всех обстоятельств, которые предшествовали столкновению и помогут выяснить, кто из водителей виноват.
 
Телефон для связи +7 (961) 149-41-91 (Константин).
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Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле, Фото: 1
Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле, Фото: 2
Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле, Фото: 3
Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле, Фото: 4
Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле, Фото: 5
Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле, Фото: 6
Разыскиваются очевидцы ДТП с Kia Rio и Great Wall на ул. Епифанской в Туле, Фото: 7
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:21 +1
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