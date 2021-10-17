«АнтиДилер Тула» выявил магазин, продающий детям электронный сигареты

Контрольную закупку волонтеры «АнтиДилер Тула» провели 15 октября. По итогу девочке, который не исполнилось еще 18 лет, продавец торговой сети табачной продукции «Алладин», продал электронную сигарету. Покупка зафиксирована на видео.

На видео слышно, что он спросил у покупательницы возраст, но когда та сказала, что 18 лет ей нет, продолжил продажу. Волонтеры написали заявление в полицию и приложили видеоматериал к делу.

Итоги рейда опубликованы в группе «ВКонтакте»:

«У нас есть неоднократные жалобы на эту торговую сеть со стороны родителей, есть фотографии, на которых зафиксировано, как возле магазина толпами стоят дети в очереди после школы для покупки табачной продукции, продавцы наглым образом продают табачную продукцию несовершеннолетним гражданам нашего города!

Травят наших детей для собственного обогащения! Мы, как представители Общественного движения «АнтиДилер» и общественного движения «Федерации ЗОЖ» по Тульской области, выразили свою активную позицию, мы не хотим, чтобы злоумышленники травили наших детей и поэтому, совместно с полицией, провели рейд по торговым точкам магазинов «Алладин», где нами был зафиксирован факт продажи продавцом электронной сигареты несовершеннолетнему лицу. Заявление написано свидетелями данного факта нарушения закона, видеоматериал предоставлен! Также в торговой точке отсутствуют документы в уголке потребителя».