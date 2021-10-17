«Тулица» одержала победу над «Протоном»

16 октября в Саратове волейбольная команда «Тулица» обыграла в рамках Суперлиги хозяев площадки — команду «Протон». Тулячки победили в трех партиях.

Игра завершилась со счетом 0−3 в пользу тулячек (15:25, 20:25, 21:25).

Команду и болельщиков поздравил Губернатор Алексей Дюмин:

«Мы все наблюдаем, как «Тулица» завоёвывает позиции в российском клубном волейболе. Наши девушки одержали третью победу подряд в Суперлиге. Важно не сбавлять ход и побеждать дальше: за клуб и за Тулу!»

