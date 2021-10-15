Тульские приставы распродадут имущество должников

На аукцион выставлено заложенное и незаложенное, движимое и недвижимое имущество.

Судебные приставы во исполнение своих полномочий передают арестованное имущество на реализацию в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

22 октября в 11.00 состоятся торги в виде аукциона на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 12 млн 955 тыс. рублей (земельный участок, квартиры).

На той же электронной площадке торги пройдут 28 октября в 11.00. На аукцион выставлены автомобили, земельный участок, нежилое помещение, полуприцеп-фургон и автоматизированная котельная. Общая сумма — 31 млн 773 тыс. рублей.