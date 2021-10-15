новости
новости
Регистрация
Тульские приставы распродадут имущество должников

Тульские приставы распродадут имущество должников

На аукцион выставлено заложенное и незаложенное, движимое и недвижимое имущество.

Судебные приставы во исполнение своих полномочий передают арестованное имущество на реализацию в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

22 октября в 11.00 состоятся торги в виде аукциона на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 12 млн 955 тыс. рублей (земельный участок, квартиры).
 

На той же электронной площадке торги пройдут 28 октября в 11.00. На аукцион выставлены автомобили, земельный участок, нежилое помещение, полуприцеп-фургон и автоматизированная котельная. Общая сумма — 31 млн 773 тыс. рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:48 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
судебные приславы
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Для вахтовиков ввели «мобильные каникулы»
Для вахтовиков ввели «мобильные каникулы»
Туляков приглашают в Центральный парк на зарядку вместе с папой
Туляков приглашают в Центральный парк на зарядку вместе с папой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.