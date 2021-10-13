В Туле вырос спрос на услугу социального такси
Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Тульской области с уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Лариной.
Например, до недавнего времени инвалиды III группы старше 70 лет не имели права на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.
В Тульской области существенно возрос спрос на услугу социального такси, в том числе в выходные и праздники. Губернатор поручил своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину и региональному минфину предусмотреть возможность выделения средств на закупку дополнительных единиц социального такси и обеспечение их работы. Также он порекомендовал рассмотреть возможность увеличения времени работы такси.
Татьяна Ларина отметила, что из-за увеличившейся нагрузки на медиков важно создать условия, чтобы не происходило их профессионального выгорания. Губернатор поддержал предложение Ольги Гремяковой об организации мероприятий для досуга и психологической разгрузки работников здравоохранения.
В целях повышения правовой культуры граждан предложено создать базу видеоматериалов с различной правовой информацией для трансляции на экранах в учреждениях социальной защиты, здравоохранения, МФЦ и на предприятиях. Алексей Дюмин поддержал это предложение. Оно будет проработано совместно с комитетом Тульской области по печати и массовым коммуникациям, а также с профильными министерствами.