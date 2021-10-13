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В Туле вырос спрос на услугу социального такси

В Туле вырос спрос на услугу социального такси

Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Тульской области с уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Лариной.

За 9 месяцев 2021 года к уполномоченному по правам человека поступило 1227 обращений. Больше всего жителей волнуют вопросы социального характера, восстановления нарушенных прав, обеспечения гарантий государственной защиты.
 
По словам Татьяны Лариной, при решении вопросов граждан нередко выявляются системные проблемы, требующие правоприменительных или законодательных изменений.
 
Например, до недавнего времени инвалиды III группы старше 70 лет не имели права на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.
Ситуацию исправили поправки в закон Тульской области: теперь эта мера поддержки предоставляется за счет средств регионального бюджета.
 
 
В ходе встречи было выработано несколько важных предложений, которые будут реализованы в регионе.
 
социальное такси

В Тульской области существенно возрос спрос на услугу социального такси, в том числе в выходные и праздники. Губернатор поручил своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину и региональному минфину предусмотреть возможность выделения средств на закупку дополнительных единиц социального такси и обеспечение их работы. Также он порекомендовал рассмотреть возможность увеличения времени работы такси.

отдых для врачей

Татьяна Ларина отметила, что из-за увеличившейся нагрузки на медиков важно создать условия, чтобы не происходило их профессионального выгорания. Губернатор поддержал предложение Ольги Гремяковой об организации мероприятий для досуга и психологической разгрузки работников здравоохранения.

правовое просвещение

В целях повышения правовой культуры граждан предложено создать базу видеоматериалов с различной правовой информацией для трансляции на экранах в учреждениях социальной защиты, здравоохранения, МФЦ и на предприятиях. Алексей Дюмин поддержал это предложение. Оно будет проработано совместно с комитетом Тульской области по печати и массовым коммуникациям, а также с профильными министерствами.

Уполномоченный предложила создать мобильные группы для выездов в районы и оказания правовой помощи жителям отдаленных населенных пунктов. В них можно включить представителей профильных органов власти, нотариальной палаты, Тульской областной адвокатской палаты и других организаций. Алексей Дюмин поддержал предложение проводить выезды, исходя из существующих потребностей в муниципалитетах.
 
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