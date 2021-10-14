Выезд с Восточного обвода частично перекрыт из-за ДТП с трамваем и легковушкой

Утром 14 октября на пересечении выезда с Восточного обвода и ул. Ложевой произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия. Судя по положению транспортных средств, водитель Chevrolet Lacetti слишком торопился и не пропустил трамвай.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На момент публикации новости участники столкновения ожидали сотрудников ГИБДД. Из-за автоаварии частично перекрыт выезд с Восточного обвода в сторону ул. Металлургов и полностью перекрыто движение трамваев в этом же направлении.