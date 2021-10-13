В Советском районе Тулы отключат холодную воду

Фото из архива Myslo.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

По данным «Тулагорводоканала», 14 октября с 10.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Халтурина, 5, 8, 10, 12, 15, 17,

ул. Л. Толстого, 146,

ул. Демонстрации, 7, 9, 11,

ул. Фрунзе, 17.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами. После их окончания возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.