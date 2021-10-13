новости
новости
Регистрация
В Советском районе Тулы отключат холодную воду
Фото из архива Myslo.

В Советском районе Тулы отключат холодную воду

Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

По данным «Тулагорводоканала», 14 октября с 10.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Халтурина, 5, 8, 10, 12, 15, 17,
  • ул. Л. Толстого, 146,
  • ул. Демонстрации, 7, 9, 11,
  • ул. Фрунзе, 17.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами. После их окончания возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 07:47 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение холодной водыремонтно-восстановительные работыТулагорводоканал
Место
ТулаПривокзальный район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле вырос спрос на услугу социального такси
В Туле вырос спрос на услугу социального такси
Погода в Туле 14 октября: дождливо, ветрено и прохладно
Погода в Туле 14 октября: дождливо, ветрено и прохладно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.