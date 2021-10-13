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Промышленный туризм в Тульской области: какие производства открыты для гостей

Промышленный туризм в Тульской области: какие производства открыты для гостей

В регионе на форуме «ТулаПром-2021» обсуждают перспективы развития направления.

В Тульской области проходит неделя форума «ТулаПром-2021». 13 октября в индустриальном кластере «Октава» обсуждалось развитие промышленного туризма.

За столом собрались председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина, заместитель министра, директор департамента предпринимательства и торговли Елена Бушманова, общественный представитель Агентства стратегических инициатив, генеральный директор ООО «Майс Маркет» Сергей Рыжов, представители профильных кафедр тульских вузов и предприятий Тульской области. 

По видеосвязи к тулякам присоединились представители Курской области и Чувашской Республики, в которых промышленный туризм хорошо развит.

Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма:

– Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в своем Послании поставил задачу расширить разнообразие туристических продуктов, она вошла в Программу социально-экономического развития до 2026 года. Тема промышленного туризма для Тульской области очень актуальна. Экскурсии на предприятия повышают не только туристический потенциал, но и инвестиционную привлекательность региона и лояльность к брендам.

У нас большой потенциал в этой сфере, но есть много предприятий, в том числе оборонно-промышленных, на которых проводить экскурсии непросто. Таким производствам помогут эксперты Агентства стратегических инициатив. Тульская область отправила заявку на участие в акселерационной программе, мы вошли в число 30 регионов, прошедших отборочный тур. 

В ноябре в Тульскую область приедут эксперты, они оценят все имеющиеся программы промышленного туризма и дадут практические заключения о том, что исправить и добавить, чтобы продукт развивался еще больше. Эксперты АСИ помогут в разработке новой стратегии развития промышленного туризма в регионе.

Участие в программе АСИ означает, что вскоре в регионе для туристов двери откроют новые предприятия. В числе новичков: кондитерская фабрика «Алкион», автомобильный завод Хавейл (Мотор Мануфэкчуринг Рус), Тулачермет и т.д.

Сейчас экскурсии уже проводят по таким предприятиям как: Туламашзавод, Штамп, «Пивоваренная компания Балтика», «Байкал Майкрофонс», кондитерская фабрика «Медовые традиции», Тульский молочный комбинат и др.

Myslo увидел, как проходят экскурсии по кондитерской фабрике «Медовые традиции». Здесь туристам рассказывают о пяти секретах приготовления тульского пряника. 

Вместо скучных рассказов – увлекательный мастер-класс. Гости своими руками готовят знаменитые на весь мир пряники: выбирают форму, добавляют начинку, а затем забирают лакомство с собой.

Ольга Петрова, генеральный директор ТКФ «Медовые традиции»:

– Мы уверены: лучший сувенир – сделанный своими руками. А наш сувенир еще вкусный и ароматный! Идею нам подсказали покупатели, они хотели узнать, как же делают пряники, мы решили попробовать организовать мастер-класс. Он так понравился тулякам и гостям региона, что теперь у нас запись на месяц вперед. 

На кондитерской фабрике «Медовые традиции» принимают группы по 20-50 человек. Чтобы угодить всем, разработаны несколько программ: для взрослых – с рассказами про историю пряника, и для детей – с играми и аниматорами.

– Нам нравится дарить эмоции гостям. Вы бы видели, как люди радуются, причем взрослые не меньше детей! Стараемся подстроиться под любые запросы, выезжаем даже на мастер-классы на открытом воздухе с передвижной печкой на дровах. Туристы в восторге, они делятся эмоциями в соцсетях, что в свою очередь повышает лояльность к бренду. Двойная польза и для нас, и для гостей, – говорит Ольга Петрова.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 20:33 0
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