Жители Тульской области могут бесплатно освоить любую из 36 профессий

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульском колледже профессиональных технологий и сервиса прошло занятие по компетенции «Эстетическая косметология» и демонстрационный экзамен по компетенции «Парикмахерское искусство». Обучающие мероприятия по стандартам «Ворлдскиллс» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» организуются при содействии министерства труда и социальной защиты Тульской области и министерства образования региона.

Пройти обучение по программе могут:

граждане, которые ищут работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных (трудоустроенные граждане могут встать на регистрационный учет в качестве ищущих работу и принять участие в мероприятиях по обучению),

люди в возрасте 50 лет и старше,

граждане предпенсионного возраста,

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет,

женщины, которые имеют детей дошкольного возраста и не состоят в трудовых отношениях (без регистрации в Центре занятости населения).

Для участников программы доступны:

профессиональное обучение (программы профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации для рабочих и служащих), дополнительное профессиональное образование (для людей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование).

В Тульской области пройти обучение можно по 36 компетенциям по стандартам «Ворлдскиллс» в 26 колледжах и техникумах. Заявки принимаются здесь. Обучение бесплатное. Срок обучения – от трех недель до трех месяцев. После его завершения выдается документ о квалификации.