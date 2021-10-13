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Жители Тульской области могут бесплатно освоить любую из 36 профессий
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Жители Тульской области могут бесплатно освоить любую из 36 профессий

Обучение по стандартам «Ворлдскиллс» проводится в рамках реализации нацпроекта «Демография».

В Тульском колледже профессиональных технологий и сервиса прошло занятие по компетенции «Эстетическая косметология» и демонстрационный экзамен по компетенции «Парикмахерское искусство». Обучающие мероприятия по стандартам «Ворлдскиллс» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» организуются при содействии министерства труда и социальной защиты Тульской области и министерства образования региона.

Пройти обучение по программе могут:

  • граждане, которые ищут работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных (трудоустроенные граждане могут встать на регистрационный учет в качестве ищущих работу и принять участие в мероприятиях по обучению),
  • люди в возрасте 50 лет и старше,
  • граждане предпенсионного возраста,
  • женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет,
  • женщины, которые имеют детей дошкольного возраста и не состоят в трудовых отношениях (без регистрации в Центре занятости населения).

Для участников программы доступны:

  1. профессиональное обучение (программы профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации для рабочих и служащих),
  2. дополнительное профессиональное образование (для людей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование).

В Тульской области пройти обучение можно по 36 компетенциям по стандартам «Ворлдскиллс» в 26 колледжах и техникумах. Заявки принимаются здесь. Обучение бесплатное. Срок обучения – от трех недель до трех месяцев. После его завершения выдается документ о квалификации.

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