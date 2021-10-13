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Алексей Дюмин: «Работа по улучшению делового климата в регионе будет продолжена»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин: «Работа по улучшению делового климата в регионе будет продолжена»

Губернатор встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тульской области Александром Головиным.

Глава региона отметил, что пандемия сильно ударила по бизнесу. Предпринимателям пришлось кардинально перестраивать свою работу и приспосабливаться к новым условиям. В Тульской области были приняты беспрецедентные по масштабам и разнообразию меры поддержки бизнес-сообщества. Разработаны 6 пакетов мер поддержки предпринимателей.

В этом году к бизнес-омбудсмену поступило 341 обращение – почти вдвое меньше, чем в прошлом. По 173 обращениям проводится дополнительная проверка, в 30 случаях выявлены нарушения прав предпринимателей, приняты меры по их восстановлению и профилактике подобных нарушений. Обращения связаны с действиями или бездействием чиновников, правоохранительных органов или органов местного самоуправления. В 2019 году было выявлено 59 таких нарушений, в 2020 – 40.

Большинство вопросов связаны с контрольно-надзорной деятельностью, привлечением предпринимателей к административной ответственности, имущественными и земельными отношениями, налогами, размещением и эксплуатацией нестационарных торговых объектов.

Александр Головин отметил, что существует системная проблема в требованиях к размещению нестационарных торговых объектов, развозной торговли, торговли на ярмарках и розничных рынках. По действующему законодательству регулирование вопросов, связанных с размещением таких объектов, относится к полномочиям органов местного самоуправления.

– Новая Программа социально-экономического развития региона на ближайшие 5 лет предусматривает продолжение работы по улучшению делового климата и развития экономического потенциала. Это соответствует национальным целям, которые определены Президентом России Владимиром Путиным и правительством РФ, – сказал Алексей Дюмин.

С 2018 года в регионе действует рабочая группа по реализации комплексного плана противодействия теневому бизнесу. Эта работа будет продолжена. Глава региона поручил Александру Головину взять на контроль разработку комплексного плана на 2022-2024 годы.

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