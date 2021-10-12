Стажировка в IT, квартира в Москве и лечение в США: как сложилась судьба Стаса Герасимова, который искал друзей на Myslo

Фотографии предоставлены Станиславом Герасимовым.

Два с половиной года назад на редакционную почту Myslo пришло необычное письмо. 27-летний Станислав Герасимов честно рассказал о своей жизни и признался, что очень хочет найти друзей, но сверстники и однокурсники не хотят общаться с ним из-за тяжелого недуга. Пользователи портала написали много добрых слов в поддержку молодого человека – спасибо, друзья, вы замечательные!

Эта история получила неожиданное продолжение – Стас вновь написал нам и рассказал, что произошло в его жизни за это время. Публикуем его письмо.

«Благодаря публикации моей жизненной истории и просьбы о поиске друзей в «Слободе» мне удалось действительно встретить настоящего друга Ивана, который мне стал реально близким человеком.

В конце 2018 года мне поменяли баклофеновую помпу в НИИ нейрохирургии им. Бурденко. Это изменило мое состояние в лучшую сторону, так как баклофеновая помпа, имплантированная в Питере, как оказалось, вообще не подавала лекарство в спинной мозг. После операции я успешно сдал зимнюю сессию в университете и приступил к написанию дипломного проекта, последний семестр 4-го курса ТулГУ закончил на отлично и чуть-чуть не дотянул до красного диплома. Получил свой диплом бакалавра и начал процесс трудоустройства в НПО «Стрела».

Затем на отлично сдал экзамены в магистратуру ИПМКН ТулГУ, но для прохождения конкурса мне не хватило двух баллов. Недолго думая подал документы в Высшую школу экономики и поступил в магистратуру в Москве. Преподаватели – известные специалисты и ученые, помогли мне получить знания в области программной инженерии, два года магистратуры пролетели незаметно и летом 2021 года я успешно получил диплом магистра.

Иван помог мне продать квартиру в Тульской области, и я взял ипотеку с господдержкой на 20 лет, купил квартиру в Москве, этой весной мы с мамой получили ключи и московскую прописку. Так начался новый период моей жизни, теперь лечение, лекарства, реабилитация и социальные пакеты для меня гораздо доступнее. После реабилитации потихоньку начал ходить по квартире, что очень радует. И это только начало.

К сожалению, вторую операцию (стереотаксическая имплантация электродов на голове) в России мне нигде не хотят делать, и я вынужден был обратиться к американским профессорам. Врачи сказали, что вторая операция на голове положит начало самообслуживанию и независимости от посторонней помощи. Но в США такие операции стоят от 80 тысяч долларов, и я решил искать там работу, а затем и переехать.

Пока занимаюсь поиском работы в Москве – то опыт от 5 лет нужен, то инвалидность помеха. Но я не сдаюсь и обязательно устроюсь! В Туле, как всегда, руководство ИПМКН ТулГУ меня поддерживает и помогает с поиском работы. Очень радует, что в Туле есть хорошие люди. Огромная им благодарность! Работаю на фрилансе, прохожу стажировку у знакомого в Intel, еще ряд компаний рассматривают мою кандидатуру.

Очень надеюсь, что получится сделать операцию на голове и поправить здоровье, чтобы работать полноценно и жить дальше. Как и прежде, всегда открыт для общения и ищу друзей. Кто хочет подружиться или поддержать морально – пишите, буду рад! Мои контакты: е-mail: stasgersa92@gmail.com, «ВКонтакте»: vk.com/stasgersa92, Facebook: facebook.com/stasgersa92».