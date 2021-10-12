В Донском после вмешательства прокуратуры ликвидировали стихийную свалку

Фото из архива Myslo.

В ходе проверки установлено, что местные чиновники вовремя не приняли меры к уборке мусора.

В Донском прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Возле дома № 3 по ул. Совхоз «Донской» долгое время скапливался мусор.

Местные чиновники нарушили требования федерального законодательства и не приняли меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки. Прокурор города внес представление главе администрации, после чего мусор был вывезен.