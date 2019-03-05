Письмо в редакцию: туляк Станислав Герасимов ищет друзей

Фото из личного архива Станислава Герасимова

В редакцию Myslo приходит много писем с просьбами о помощи. Кто-то собирает деньги на лечение близких, кто-то ищет родственников, с которыми давно утрачена связь. Но одно из таких писем оказалось особенным. Из уважения к автору мы публикуем его практически полностью, с некоторыми сокращениями:

«Меня зовут Станислав Герасимов, мне 27 лет, я инженер-программист. Ищу друзей – тех, кто меня поймет, и будет общаться со мной!

При рождении врачи мне повредили мозжечок, занесли инфекцию и сказали маме, что я умру. Мама от меня не отказалась, после клинической смерти я выжил и мог остаться инвалидом, прикованным к коляске. Мама, бабушка и дедушка приложили максимум усилий, чтобы я стал нормальным человеком. В обычную школу мне поступить не разрешили, так как поставили диагноз умственно отсталый, но в три года я знал весь алфавит и выучил все марки машин. Девятый класс я окончил в коррекционной школе, затем перевелся в обычную.

Огромное спасибо моей учительнице по математике и ИКТ, именно она подготовила к поступлению в вуз. За школьные годы я очень много лечился, но отсутствие денежных средств и профессиональных врачей, привело к постановлению мне ложного диагноза «эпилепсия». Восьмилетний приём противосудорожных препаратов негативно сказался на моем здоровье. Но, тем не менее, в 14 лет, благодаря дедушке, я сделал первый самостоятельный шаг.

Сверстники надо мной постоянно насмехались и игнорировали меня, детство вышло по аналогии с фильмами ужасов. Поступил в университет на дистанционную форму по направлению бакалавриата «Информатика и вычислительная техника». Но по состоянию здоровья мне было очень тяжело целый день сидеть и печатать на компьютере, здоровье резко ухудшалось.

Обратился в НИИ нейрохирургии и мне врачи сказали можно помочь. Единственный метод – баклофеновая помпа, имплантируемая система по трубке подает лекарство в спинной мозг и блокирует нервно-миотонический рефлекс. С большим трудом удалось добиться квоты, операцию сделали в Питере, но врач был неопытный и доза препарата, подаваемого системой, в 10 раз превышала норму.

Трое суток я был в шаге от смерти, потом пришёл в себя, после комы я начал смотреть на всё по-новому. Взял академический отпуск и стал добиваться перевода на очную форму обучения, но руководство университета наотрез отказалось. Потом мне сделали операцию, здоровье стало улучшаться, симптомы болезни уходили прямо на глазах.

Я пытался перевестись в другие университеты, но меня не брали из-за медэкспертов, которые прописали мне только заочную форму. Я написал президенту – через месяц позвонили из комиссии МСЭК и внесли очную форму в индивидуальную программу реабилитации.

Очень благодарен руководству ТулГУ, меня перевели на очную форму и прямо на первый курс. Прошло 4 года, я уже заканчиваю обучение, мама водит меня на учебу. Я научился автоматизировать бизнес-процессы, администрировать системы и сети, базы данных и разрабатывать программное обеспечение ВТ. Однокурсники меня игнорируют и со мной не общаются.

Путь от тяжелого инвалида до инженера очень тяжелый, сложный, а порой и вообще невыносимый. Столько унижений, оскорблений было пережито – одному только Богу известно.

Если вам небезразлична моя история, есть желание пообщаться и подружиться со мной, пишите, я всем буду рад! Если вам нужна компьютерная помощь, уроки программирования или информатики, обращайтесь».

от редакции

В этом письме Станислав не просит денег и помощи, не жалуется на жизнь – честно и откровенно рассказывает свою историю, надеется найти людей, которые его поймут и поддержат. Если вы хотите связаться с ним, пишите сюда или на адрес: stasgersa92@gmail.com.