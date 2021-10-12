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Алексей Дюмин: «Будем вводить дополнительные ограничения. Никуда мы от этого не денемся»

Алексей Дюмин: «Будем вводить дополнительные ограничения. Никуда мы от этого не денемся»

Губернатор заявил об этом на очередном оперативном совещании.

В ходе совещания с докладом выступил замминистра регионального здравоохранения Михаил Малишевский:
 
– За минувшую неделю было госпитализировано 168 пациентов с ковидом, привито 7500 человек. В настоящий момент в Тульской области вакцинировано первым компонентом 596 306 человек,
вторым – 563 824, ревакцинировано – 19 637. 
 
Также министр отметил, что на территории региона имеются все четыре типа вакцины и закуплены генно-инженерные препараты для стационарного лечения. Кроме этого на закупку лекарственных препаратов выделено 50,6 млн рублей.
 
– Важно не забывать о введенных ограничительных мерах. Сейчас мы дорабатываем дополнительные меры – через какой-то момент мы будем вынуждены их вводить, никуда мы от этого не денемся, как бы нам этого ни хотелось, – отметил губернатор Алексей Дюмин.
Сюжет: Коронавирус
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