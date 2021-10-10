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Почему нужны прививки пожилым тулякам?
Фото из архива Myslo.

Почему нужны прививки пожилым тулякам?

Врач-гериатр Наталья Мартынова рассказала, как пожилые люди переносят прививки, почему они необходимы и есть ли противопоказания к вакцинации.

По словам заместителя начальника Тульского госпиталя ветеранов войн и труда Натальи Мартыновой, люди старшего возраста — группа высокого риска неблагоприятного течения COVID-19 из-за возрастного снижения иммунитета и частого наличия большого количества сопутствующих заболеваний.
 
«Люди старшего возраста — приоритетная группа для вакцинации во всем мире. У пожилых людей прививка переносится хорошо. Вакцинироваться необходимо и от гриппа, и от коронавируса, чтобы исключить возникновение микст-инфекции и избежать тяжелого течения болезни», — отметила врач.
 
Пожилым людям в Тульской области доступны для вакцинации все зарегистрированные на территории России вакцины: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «КовиВак», «ЭпивакКорона» и «Спутник Лайт».
 
«Онкологические заболевания, сахарный диабет, хронические заболевания легких, аллергия на лекарственные препараты не являются противопоказанием для вакцинации. Прививаться следует в период ремиссии хронического заболевания. Противопоказанием к вакцинации может быть только тяжелая аллергическая реакция на введение вакцин в анамнезе», — сообщила Наталья Мартынова.
 
Пациенты, переболевшие COVID-19, могут сделать прививку через 6 месяцев после выздоровления. Через 6 месяцев после завершенной вакцинации следует привиться повторно. Между прививками от гриппа и коронавируса должен пройти один месяц.
 
Специалист напомнила, что после вакцинации следует соблюдать меры индивидуальной защиты — носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:00 −8
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Тульская область
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