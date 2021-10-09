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Тула приняла крупный Всероссийский турнир по спортивной аэробике: фоторепортаж

Тула приняла крупный Всероссийский турнир по спортивной аэробике: фоторепортаж

На соревнования приехали около 600 спортсменов.

В областной столице с 7 по 9 октября проходили Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотая осень на тульской земле». Турнир масштабный — в нем приняли участие около 600 спортсменов из 20 регионов. От Калининграда до Новосибирска, от Новороссийска до Ханты-Мансийского автономного округа.

В команду Тульской области вошли 23 спортсмена — все из Новомосковска. К сожалению, пока в других городах нашего региона спортивная аэробика не представлена вообще.

Задача минимум наших спортсменов — выйти в финал турнира.

На торжественную церемонию открытия приехал главный тренер сборной России по спортивной аэробике, первый вице-президент Всероссийской федерации по этому спорту, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион мира Владислав Оскнер.

Владислав Оскнер

Центральный регион не был настолько охвачен турнирами по спортивной аэробике, поэтому мы приняли решение поддержать тульскую федерацию для проведения Всероссийского статусного соревнования, которое включено в календарь Министерства спорта РФ.

Это первый турнир для Тульской области. Я был обязан приехать и проконтролировать, чтобы не случилось никаких накладок. Прекрасный уровень организации.

Владислав Борисович отметил, что особое внимание уделит финальным выступлениям.

- Со следующего года меняются правила в этом виде спорта, меняется состав национальной команды. Уверен, что кто-то из присутствующих спортсменов может претендовать на место в сборной. Буду лично отсматривать и уже приглашать на сборы.

Наталия Ведерникова, председатель Федерации по спортивной аэробике Тульской области, рассказала:

Наталия Ведерникова

- В течение последних пяти лет соревнования «Золотая осень на тульской земле» были в статусе межрегиональных. С этого года турнир стал всероссийским. В рамках этого состязания также проходит открытый детский турнир, что позволяет детям посмотреть на выступления спортсменов старшего возраста и уже равняться на них.

Атлеты соревновались в таких дисциплинах: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, групповые программы, танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа.

Судьи оценивали артистичность, исполнение элементов и сложность программы.

Спортивная аэробика — динамичный вид спорта, который включает в себя элементы спортивной и художественной гимнастики, акробатики. Спортсмены выполняют упражнения под быструю ритмичную музыку.

Одним из лидеров тульской сборной является 15-летний Максим Максимов, кандидат в мастера спорта.

- Моя задача на этих соревнованиях — победить тех, кого не мог раньше, взять реванш. За последние годы мой уровень подготовки значительно повысился — я научился делать много новых элементов.

Волнение всегда есть на всех турнирах. Перед выступлением думаешь о том, что мог чего-то не доделать на тренировках, потом выходишь, и всё это забывается.

Спортивной аэробике уделяю очень много времени — шесть дней в неделю. Сейчас учусь в 9 классе, успеваю и заниматься учебой, и тренироваться. Спорт для меня не хобби, а часть жизни. Пока не определился, но возможно, в будущем моя профессия будет с этим связана.

12-летняя Виктория Вахлакова приехала на соревнования из Иваново.

- Я хочу показать себя, какая я артистичная. Самые серьезные мои достижения на данный момент — первое место на чемпионате Центрального федерального округа и выход в финал чемпионата России.

Спортивной аэробикой занимаюсь второй год. Мне нравится этот вид спорта — здесь такие прыгучие спортсмены! Всё у них четко, артистично.

Хочу выступать на высоком уровне. Этого невозможно достичь без терпения, внимательности и трудолюбия.

12-летняя Лола Саидова приехала в Тулу из Химок.

- Спортивной аэробикой занимаюсь уже семь лет. Считаю, что это самый красивый и харизматичный вид спорта! Он мне больше всего по душе.

Я чемпионка Московской области, многократная чемпионка всероссийских соревнований. В Тулу приехала только за победой.

Хочу стать чемпионкой мира. Для этого придется много трудиться, тренироваться и никогда не лениться!

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:30 +2
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