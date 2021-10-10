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Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарстане
Фото МЧС России.

Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарстане

Легкомоторный самолет L-410 разбился утром 10 октября. Погибли 16 человек.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с падением самолета в Мензелинском районе.
 
В телеграмме, в частности, говорится:
 
«Искренне сочувствую родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
В этот тяжелый час туляки вместе с Вами и жителями республики разделяют боль невосполнимой утраты».
 
Легкомоторный самолет L-410 разбился сегодня утром. На борту находились 22 человека – члены экипажа и курсанты-парашютисты, 16 из них погибли.
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