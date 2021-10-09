Погода в Туле 10 октября: ясно и до +13 градусов

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Нас ждет еще один солнечный осенний день без осадков.

Температура воздуха утром и вечером будет +5 +7 °С, днем разогреет до +13 °С. А вот ночью возможны заморозки до -2 °С. Утром будет ясно, днем и вечером - облачно с прояснениями.

Давление составит 756 мм рт. ст. Ветер западный, 1,7 м в секунду.

Магнитное поле спокойное.

Световой день составит 10 часов 58 минут. Он начнется в 06.49 и закончится в 17.42.