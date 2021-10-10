«Чем дальше Криволучье, тем здоровей оно»: что думают туляки о недоделках на улице Металлургов

После приемки отремонтированной улицы Металлургов Myslo вместе с читателями нашли много недочетов и недоделок. Туляки бурно обсуждали этот материал.

Многое уже к сегодняшней дате исправлено и доделано. Тем не менее, делимся мнением наших читателей.

vkshnik: Это вот так колодец на металлургов отремонтировали. Тупо присыпали землицей.



Надо при приёмке внести обязательство приглашения инвалида-колясочника без помощника на оценку работ. «Недоступная среда» — новый тренд? Шурупчик : Народ, который принимает вот это, неужели не видно, что между павильоном и трамвайными путями не проедет даже детская коляска, не то что инвалидная?Надо при приёмке внести обязательство приглашения инвалида-колясочника без помощника на оценку работ. «Недоступная среда» — новый тренд?

Шурупчик : согласен полностью. Но и в таких условия можно поставить павильон со смещённой опорой. Например, такой, только без нижней рамки:

Blek : Блин, что-же все такие грамотные-то??? Да, недоделки были, согласна, сейчас их исправляют…

Платформы разве РАНЬШЕ, до ремонта, были ШИРЕ??? Куда их расширять — с одной стороны дорога, с другой — трамв. пути. Они и раньше такие-же были, их никто не сужал.

Что все привязались к павильонам «без стёкол»??? ЕСТЬ там стекла, только ставят всё поэтапно…



Машины пешеходов будут обливать??? А где вежливость водителей, когда они в районе этих самых переходов обливают и газуют мимо остановок (причем в районе светофоров и пешеходных дорожек) на полной скорости??? Хамы-водители… Они и раньше обливали, причем тут остановки.

Кстати, практически везде НА АВТОБУСНЫХ остановках НЕТ павильонов. Вы это ТОЛЬКО ЧТО заметили???



Ко всем трамвайным остановкам идут гладкие спуски от тротуаров, так что с коляской или на инв. кресле очень удобно будет подъехать…

Все «пробелы» между рельсами также закладывают плитками…

Стало однозначно ЛУЧШЕ. А недоделки исправят — и всё будет хорошо… Куда уж без недоделок, забыли, где мы живём…

Zuma : Если есть недоделанные работы, то как принять объект? А если приняли, то недоделок быть не должно! Но я, видимо забыл «где мы живем …» Работы приняты, недоделки исправляют …

Самовар : надо как-то в документацию включить, что каждый представитель заказчика обязуется съесть кастрюлю коровьего навоза, и пени за каждый день просрочки. После первой кастрюли начнут читать документацию и принимать как надо.

Xenon5 : «А тут ступенька — недоступная среда получилась:» Чем дальше Криволучье — тем здоровей оно.

Людмила Н. : тут все ступеньки такие. Должен рядом быть участок с гладким полотном для движения колясок. Но… не заморочились. Может, даже и в проекте не подумали об этом.

Xenon5 : пандус — это называется… Но — не в Криволучье… Там все — здоровы, веселы, бодры, счастливы…

Kartman: Шикарно: Xenon5: Во ! Вот за это «ноу-хау» — «особый приз» надо «выдать»…

Vladimir_1980 : Если проход на переход прямой, то какой дурак будет выписывать эти загогулины??? Плюс получается, что некоторое время с остановки ехать надо по трамвайным рельсам? Удобно, особенно инвалидам.



То бишь, у самих чиновников вопросов не осталось. yus63 : Понравилась фраза чинуши: «- У некоторых жителей остались вопросы по остановочным павильонам, которые мы передали подрядчику. Всё должны доустановить и недоделки устранить в ближайшее время».То бишь, у самих чиновников вопросов не осталось.

Еще никто и не подумал, как это будет эксплуатироваться. Про то, что стоящих на остановках людей будут постоянно обрызгивать машины уже много сказано. А о том, куда во время снегопада будет деваться снег на остановках, которые расположены не на проезжей части чиновники подумали? На ул. Гайдара, как я понимаю, супердворники из братских республик будут сбрасывать снег на тротуар. И в предыдущие годы их с трудом удавалось заставить не ссыпать снег на тротуар, но теперь-то, после победного капитального ремонта, его и ссыпать-то некуда. Есть только псевдогазон, по краю которого капитальщики пожалели поставить высокие бордюры и сделали их вровень с асфальтом. Теперь там, на газоне останавливаются машины желающих посетить местные магазины. И дворники ни за что не будут туда отгребать снег с остановки. Но чинуши в наших домах не живут, на общественном транспорте не ездят…

и т. д. да какие там заторы? Конец улицы, машин мало. Но И. М. же виднее! CrazyWife : Знаков, запрещающих остановку и стоянку понаставили, на протяжении почти 2 км нигде не остановится, ни около детской стоматологии, ни около школы, про рынок и магазины вообще молчу. Сделали это якобы для того чтобы избежать заторовда какие там заторы? Конец улицы, машин мало.виднее!