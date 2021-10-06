Жители Бородинского платят за неотапливаемые подъезды: прокуратура проводит проверку

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В зависимости от её результатов будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Киреевского района начала проверку по факту публикации Myslo о жителях пос. Бородинский, которые вынуждены платить за отопление подъездов, в которых отсутствуют батареи.

По словам наших читателей, радиаторы были срезаны и сданы на металлолом ещё в 90-х годах, но ресурсоснабжающая организация не собирается отменять плату за отопление мест общего пользования.

После выхода публикации в редакцию Myslo обратились жители ул. Советской пос. Бородинский, которые столкнулись с аналогичной ситуацией - как минимум в трёх домах радиаторов в подъездах нет, но счета за отопление регулярно приходят.