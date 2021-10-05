Жители пос. Бородинский: «Батарей в подъездах нет, а счета за отопление приходят!»

Фото: kirmayak.ru.

Теплоснабжающая организация не видит оснований для прекращения начисления платы за фактически не оказываемую услугу.

В редакцию Myslo обратились жители пос. Бородинский Киреевского района. Они рассказали, что в жилых домах на ул. Гоголя уже больше 20 лет не отапливаются подъезды и лестничные клетки – радиаторы отопления были срезаны еще в 90-х годах.

Несмотря на это счета за отопление на общедомовые нужды жильцам приходят исправно, но куда подается это тепло – загадка.

– Сумма небольшая – по 100-150 рублей с квартиры ежемесячно, но за что мы платим эти деньги? Подъезды не отапливаются, а в ответ на наши многочисленные жалобы и заявления приходят одни отписки.

Согласно письму от ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула», теплоснабжающая организация не отрицает, что в подъездах нет радиаторов отопления, и даже предлагает обратиться в администрацию для создания комиссии, которая определит возможность установки отопительной системы. Но оснований для снятия начислений за отопление сотрудники ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» не видят.

– Получается, что батарей в подъездах нет, все об этом прекрасно знают, но счета за отопление подъездов всё равно приходят! – возмущаются жители.

Просим считать эту публикацию официальным обращением в органы прокуратуры. Контакты жителей есть в распоряжении редакции.