новости
новости
Регистрация
Жители пос. Бородинский: «Батарей в подъездах нет, а счета за отопление приходят!»
Фото: kirmayak.ru.

Жители пос. Бородинский: «Батарей в подъездах нет, а счета за отопление приходят!»

Теплоснабжающая организация не видит оснований для прекращения начисления платы за фактически не оказываемую услугу.

В редакцию Myslo обратились жители пос. Бородинский Киреевского района. Они рассказали, что в жилых домах на ул. Гоголя уже больше 20 лет не отапливаются подъезды и лестничные клетки – радиаторы отопления были срезаны еще в 90-х годах.

Несмотря на это счета за отопление на общедомовые нужды жильцам приходят исправно, но куда подается это тепло – загадка.

– Сумма небольшая – по 100-150 рублей с квартиры ежемесячно, но за что мы платим эти деньги? Подъезды не отапливаются, а в ответ на наши многочисленные жалобы и заявления приходят одни отписки.

Согласно письму от ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула», теплоснабжающая организация не отрицает, что в подъездах нет радиаторов отопления, и даже предлагает обратиться в администрацию для создания комиссии, которая определит возможность установки отопительной системы. Но оснований для снятия начислений за отопление сотрудники ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» не видят.

– Получается, что батарей в подъездах нет, все об этом прекрасно знают, но счета за отопление подъездов всё равно приходят! – возмущаются жители.

Просим считать эту публикацию официальным обращением в органы прокуратуры. Контакты жителей есть в распоряжении редакции.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:45 +5
Другие статьи по темам
Событие
плата за отоплениенет отопленияЖКХ
Место
Тульская областьпоселок Бородинский
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

15 октября в Тульской области стартует Всероссийская перепись населения
15 октября в Тульской области стартует Всероссийская перепись населения
Молодые тульские учителя могут получить субсидию на ипотеку
Молодые тульские учителя могут получить субсидию на ипотеку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.