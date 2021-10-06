Бар заплатит 300 тысяч рублей за то, что туляк со сломанной ногой не смог спеть в караоке

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», «Мосфильм», 1973 год.

Мужчину просто не пустили в заведение.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели административное расследование в отношении ООО «Иберия Инвест», которое владеет караоке-баром GATSBY.

Поводом стала жалоба недовольного клиента, сообщившего, что его не пустили в заведение из-за состояния здоровья: у мужчины сломана нога, и он передвигается на костылях.

За нарушение ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ ООО «Иберия Инвест» привлечено к административной ответственности. Организации назначен штраф в 300 тысяч рублей.