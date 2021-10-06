«Часик в радость…»: в Тульской области осужденные будут производить сладости

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Исправительный центр планируется создать на базе одной из фабрик Куркинского района.

Начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко обсудил с руководством кондитерской фабрики, расположенной в п. Куркино, создание на базе предприятия производственного участка, функционирующего как исправительный центр.

Фабрика специализируется на производстве различных кондитерских изделий и сладостей. Предприятие расширяется, требуются рабочие руки. Не исключено, что в скором времени на фабрике будут трудиться осужденные, приговоренные к принудительным работам.

В ходе визита Иван Прокопенко ознакомился с производственным циклом изготовления кондитерской продукции, условиями труда и материально-бытовым оснащением общежития, которое планируется предоставить осужденным для проживания.