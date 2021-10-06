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На месте аэродрома в тульском Заречье построят огромный жилой комплекс

На месте аэродрома в тульском Заречье построят огромный жилой комплекс

Правительство Тульской области договорилось с Минобороны о передаче в собственность региона территории военного аэродрома Клоково.

6 октября заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В режиме ВКС в нем принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона сообщил, что в течение года правительство Тульской области проделало большую совместную работу с Министерством обороны РФ по передаче в региональную собственность территории военного аэродрома Клоково.

Земельный участок площадью 120 гектаров находится в городской черте, что не позволяет использовать его как аэродром. При этом само его расположение достаточно удачное — рядом развитая транспортная инфраструктура и другие необходимые коммуникации. Это имеет высокую привлекательность для застройщиков.

Общая площадь передаваемой территории позволит построить не менее 1,2 млн кв. м жилья.

Объем частного финансирования строительства составит 80 млрд рублей.

«Реализация этого масштабного проекта отвечает задачам по наращиванию объемов жилищного строительства, поставленным Президентом, правительством и вами лично», — подчеркнул глава региона.

 

В 1959 г. был образован Тульский объединенный авиаотряд (ОАО), укомплектованный самолетами Ан-2, Як-12 и Ан-24. В августе того же года начали совершаться регулярные рейсы — как местные, так и по стране. Пик авиаперевозок был достигнут в 1990-1991 годах, но с 1992-го частоту рейсов сократили, а некоторые отменили как нерентабельные. Так началась «деградация» авиаотряда.

Регулярные гражданские авиарейсы прекратились в 1993 году. Окончательно отряд «обез­движился» к концу 90-х. В 2001 году аэропорт исключили из реестра аэродромов. Самолеты были распроданы.

Позже в здании аэровокзала расположился большой строительный супермаркет. Идеи возобновить авиасообщение с Тулой периодически возникали, но все они отклонялись – по техническим регламентам такие объекты могут располагаться лишь за пределами городской черты. 

Первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что наличие военного аэродрома в городской черте не позволяло в полной мере развивать инфраструктуру в Зареченском округе, так как накладывало определенные ограничения. Теперь же такие ограничения будут сняты.

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:48 −19
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