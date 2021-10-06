новости
новости
Регистрация
Глава администрации Тулы о новом мосте через Упу: «Сроки переносили много лет, но теперь он будет построен»

Глава администрации Тулы о новом мосте через Упу: «Сроки переносили много лет, но теперь он будет построен»

Дмитрий Миляев прокомментировал решение о выделении Туле средств на строительство нового моста.

Сегодня, 6 октября, стало известно, что Туле выделят 2,7 млрд рублей на строительство нового моста через Упу. Сооружение свяжет три района города.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:

«На 2022-2023 годы запланирована реализация проекта высокой социальной значимости, который так ждут все горожане. Сроки строительства моста через Упу переносили несколько лет, и, благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина и правительства, появилась возможность воплотить проект в жизнь.

Новый мост будет иметь ключевое значение, он позволит перераспределить транспортные потоки в центре города, сделает жизнь туляков более комфортной».

 

Напомним, региональное правительство направило в Минстрой России заявку на финансирование строительства моста в Туле через реку Упу на сумму 2,7 млрд рублей. Межведомственная комиссия при Минстрое РФ одобрила заявку. 

Проектируемый мост будет четырехполосным с тротуарами для пешеходов. Его протяженность составит 740 метров. Это позволит снизить транспортную нагрузку и реализовать строительный потенциал: освоить территории под строительство 1,5 млн кв. м жилья. Уже получены разрешения на строительство 600 тыс. кв. м жилья с необходимой инфраструктурой.

Сюжет: Новый мост через Упу
Новый мост через Упу построят в 2022-2023 году: Туле выделили 2,7 млрд рублей
Жизнь Тулы и области
Новый мост через Упу построят в 2022-2023 году: Туле выделили 2,7 млрд рублей
сегодня, в 11:15, 27 3097 -15
Новый мост через Упу в Заречье: проект подорожал до 2 млрд рублей
Жизнь Тулы и области
Новый мост через Упу в Заречье: проект подорожал до 2 млрд рублей
7 июля 2021, в 16:40, 98 5575 -39
Частный инвестор готов построить в Туле платный мост через Упу
Жизнь Тулы и области
Частный инвестор готов построить в Туле платный мост через Упу
9 января 2018, в 19:45, 261 15943 -35
Администрация Тулы обсудила строительство платного автомоста через Упу
Жизнь Тулы и области
Администрация Тулы обсудила строительство платного автомоста через Упу
17 ноября 2016, в 08:00, 46 2846 -2
Все новости сюжета
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:58 −9
Другие статьи по темам
Событие
мост через Упу
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка надеялась заработать на бирже, а вместо этого подарила мошенникам 4,3 млн рублей
Тулячка надеялась заработать на бирже, а вместо этого подарила мошенникам 4,3 млн рублей
На месте аэродрома в тульском Заречье построят огромный жилой комплекс
На месте аэродрома в тульском Заречье построят огромный жилой комплекс
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.