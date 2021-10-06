Глава администрации Тулы о новом мосте через Упу: «Сроки переносили много лет, но теперь он будет построен»

Сегодня, 6 октября, стало известно, что Туле выделят 2,7 млрд рублей на строительство нового моста через Упу. Сооружение свяжет три района города.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:

«На 2022-2023 годы запланирована реализация проекта высокой социальной значимости, который так ждут все горожане. Сроки строительства моста через Упу переносили несколько лет, и, благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина и правительства, появилась возможность воплотить проект в жизнь.

Новый мост будет иметь ключевое значение, он позволит перераспределить транспортные потоки в центре города, сделает жизнь туляков более комфортной».

Напомним, региональное правительство направило в Минстрой России заявку на финансирование строительства моста в Туле через реку Упу на сумму 2,7 млрд рублей. Межведомственная комиссия при Минстрое РФ одобрила заявку.

Проектируемый мост будет четырехполосным с тротуарами для пешеходов. Его протяженность составит 740 метров. Это позволит снизить транспортную нагрузку и реализовать строительный потенциал: освоить территории под строительство 1,5 млн кв. м жилья. Уже получены разрешения на строительство 600 тыс. кв. м жилья с необходимой инфраструктурой.