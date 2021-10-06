Фото: архив Myslo.
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 11 пациентов
137 человек заразились.
За минувшие сутки в Туле и области выявлено 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 120 человек выздоровели, 11 умерли.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 55 428 человек, выздоровели 47 653 человека, умерли – 3085 человек.
Ситуация в РФ выглядит следующим образом:
вчера, в 15:55, 18 2709 -3
вчера, в 15:39, 157 8859 -24
вчера, в 15:18, 53 7474 -16
вчера, в 11:33, 48 2823 -5
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