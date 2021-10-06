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Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 11 пациентов
Фото: архив Myslo.

Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 11 пациентов

137 человек заразились.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 120 человек выздоровели, 11 умерли.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 55 428 человек, выздоровели 47 653 человека, умерли – 3085 человек.

Ситуация в РФ выглядит следующим образом:

Сюжет: Коронавирус
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