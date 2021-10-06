Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 11 пациентов

Фото: архив Myslo.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 120 человек выздоровели, 11 умерли.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 55 428 человек, выздоровели 47 653 человека, умерли – 3085 человек.

Ситуация в РФ выглядит следующим образом: