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В поликлинику на ул. Демьянова в Туле вернулось тепло

В поликлинику на ул. Демьянова в Туле вернулось тепло

Врачи поликлиники продолжают прием пациентов в штатном режиме.

О ситуации с отоплением в поликлинике на ул. Демьянова сообщили сегодня в министерстве здравоохранения Тульской области:

«Тепло запущено и распределено по всем этажам. Подрядчик продолжает работы по капитальному ремонту здания. Врачи поликлиники продолжают прием пациентов в штатном режиме».

Напомним, ремонт в поликлинике на ул. Демьянова в Туле ведется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» компанией ООО «Интекостройсервис». На проведение работ было выделено около 60 миллионов рублей. Ремонт должен был завершиться 30 сентября, но этого не случилось.

На данный момент конкретных сроков завершения работ не называется. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:08 +1
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