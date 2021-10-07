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В Тульской области военные медики работают в инфекционном госпитале уже пятый месяц
Фото: пресс-служба регионального правительства.

В Тульской области военные медики работают в инфекционном госпитале уже пятый месяц

Они прибыли в Тулу по просьбе губернатора региона Алексея Дюмина, чтобы помочь медикам Тульской области в борьбе с коронавирусом.

Врачи и медсестры 1-й танковой армии Западного военного округа работают в госпитале на базе Щекинской районной больницы с июня.
 
Вчера, 6 октября, на работу заступила новая смена в составе 10 врачей и 20 медицинских работников. Смена длится 24 часа, каждые шесть часов военные медики заходят в «красную» зону.
 
– В приемном покое мы осматриваем поступивших пациентов и распределяем по отделениям. Затем оказываем помощь больным в стационаре. В «зеленой» зоне помогаем гражданским коллегам заполнять истории болезни, вместе обсуждаем тактику лечения, – рассказал начальник мобильного госпиталя капитан Иван Серебренников.
 
Инфекционный госпиталь Щекинской больницы рассчитан на 300 коек, сейчас здесь заняты 217. Сюда направляются пациенты со всего региона в среднетяжелом и тяжелом состоянии, в том числе имеющие хронические заболевания.
 
«Военные медики оказывают серьезную поддержку региональной системе здравоохранения. Взяв на себя часть нагрузки в ковидном госпитале, они разгрузили врачей Щекинской больницы, которые продолжают оказывать плановую медицинскую помощь пациентам с другими заболеваниями», – отметил заместитель председателя правительства Тульской области – министр здравоохранения Дмитрий Марков.
 
 
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