В Тульской области военные медики работают в инфекционном госпитале уже пятый месяц

Фото: пресс-служба регионального правительства.

Они прибыли в Тулу по просьбе губернатора региона Алексея Дюмина, чтобы помочь медикам Тульской области в борьбе с коронавирусом.

Врачи и медсестры 1-й танковой армии Западного военного округа работают в госпитале на базе Щекинской районной больницы с июня.

Вчера, 6 октября, на работу заступила новая смена в составе 10 врачей и 20 медицинских работников. Смена длится 24 часа, каждые шесть часов военные медики заходят в «красную» зону.

– В приемном покое мы осматриваем поступивших пациентов и распределяем по отделениям. Затем оказываем помощь больным в стационаре. В «зеленой» зоне помогаем гражданским коллегам заполнять истории болезни, вместе обсуждаем тактику лечения, – рассказал начальник мобильного госпиталя капитан Иван Серебренников.

Инфекционный госпиталь Щекинской больницы рассчитан на 300 коек, сейчас здесь заняты 217. Сюда направляются пациенты со всего региона в среднетяжелом и тяжелом состоянии, в том числе имеющие хронические заболевания.

«Военные медики оказывают серьезную поддержку региональной системе здравоохранения. Взяв на себя часть нагрузки в ковидном госпитале, они разгрузили врачей Щекинской больницы, которые продолжают оказывать плановую медицинскую помощь пациентам с другими заболеваниями», – отметил заместитель председателя правительства Тульской области – министр здравоохранения Дмитрий Марков.