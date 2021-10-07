новости
новости
Регистрация
Жительница Алексина получила судимость из-за алиментов
Изображение dattolirenata с сайта Pixabay.

Жительница Алексина получила судимость из-за алиментов

Нерадивая мать не платила деньги на содержание своего сына и не устраивалась на работу.

На исполнении у приставов находится исполнительное производство в отношении жительницы Алексина, которая не платила алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына.
 
Она без уважительных причин уклонялась от этой обязанности, не устраивалась на работу и не обращалась в Центр занятости населения. Кроме того, ее уже дважды привлекали за это к административной ответственности, в том числе назначали пять суток административного ареста.
 
Нерадивая мать не желала исправляться, поэтому УФССП возбудило в отношении должницы уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
 
«Решением суда неплательщица алиментов признана виновной с назначением наказания в виде 11 месяцев исправительных работ. Следует отметить, что уголовное наказание не освобождает жительницу Алексина от обязанности по погашению имеющейся задолженности по алиментам», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
приставыалиментыуфссписправительные работы
Место
Тульская областьАлексинский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В поликлинику на ул. Демьянова в Туле вернулось тепло
В поликлинику на ул. Демьянова в Туле вернулось тепло
Сбербанк провел в Новомосковске и Туле добрую экологическую акцию
Сбербанк провел в Новомосковске и Туле добрую экологическую акцию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.