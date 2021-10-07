Жительница Алексина получила судимость из-за алиментов

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Нерадивая мать не платила деньги на содержание своего сына и не устраивалась на работу.

На исполнении у приставов находится исполнительное производство в отношении жительницы Алексина, которая не платила алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына.

Она без уважительных причин уклонялась от этой обязанности, не устраивалась на работу и не обращалась в Центр занятости населения. Кроме того, ее уже дважды привлекали за это к административной ответственности, в том числе назначали пять суток административного ареста.

Нерадивая мать не желала исправляться, поэтому УФССП возбудило в отношении должницы уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

«Решением суда неплательщица алиментов признана виновной с назначением наказания в виде 11 месяцев исправительных работ. Следует отметить, что уголовное наказание не освобождает жительницу Алексина от обязанности по погашению имеющейся задолженности по алиментам», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.