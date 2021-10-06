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Суд отклонил жалобу администрации и обязал чиновников провести коммуникации еще 15 многодетным семьям

Суд отклонил жалобу администрации и обязал чиновников провести коммуникации еще 15 многодетным семьям

Решение было принято в Тульском областном суде вчера, 5 октября.

5 октября в Тульском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу городской администрации на решение суда первой инстанции [решение Зареченского суда от 18 мая 2021 года]. Ранее 15 многодетных семей подали в суд коллективный иск против администрации: землю в северном Заречье им выделили почти 10 лет назад, а коммуникации так и не провели.
 
Суд признал, что чиновники бездействуют, и обязал администрацию провести коммуникации к участкам. Администрация обжаловала решение, но апелляционная инстанция встала на сторону многодетных. 
 
Напомним, исковое заявление состояло из нескольких требований:
 
  • признать незаконным бездействие администрации муниципального образования город Тула в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района города Тулы, объектами инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, автомобильной дорогой местного значения;
  • обязать администрацию подвести к земельным участкам объекты инфраструктуры — водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу.
Как рассказали Myslo представители истцов, Зареченский суд удовлетворил иск 15 семей и постановил обязать администрацию МО г. Тула обеспечить в поселке следующую инфраструктуру:
 
  • обеспечить транспортную доступность, водоотведение, газоснабжение в течение 2-х лет,
  • построить подъездные дороги к участкам, водоснабжение в течение одного года.
Администрация для урегулирования споров предлагала жителям на время безвозмездно получить альтернативные источники теплоснабжения: твердотопливные котлы, газгольдеры и электрические котлы. Но многодетные пошли в суд. 
 
Этот иск далеко не первый.

Подробности истории — в специальном сюжете Myslo.

 
Сюжет: Многодетные против администрации Тулы
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
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