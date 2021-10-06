Суд отклонил жалобу администрации и обязал чиновников провести коммуникации еще 15 многодетным семьям

5 октября в Тульском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу городской администрации на решение суда первой инстанции [ решение Зареченского суда от 18 мая 2021 года ]. Ранее 15 многодетных семей подали в суд коллективный иск против администрации: землю в северном Заречье им выделили почти 10 лет назад, а коммуникации так и не провели.

Суд признал, что чиновники бездействуют, и обязал администрацию провести коммуникации к участкам. Администрация обжаловала решение, но апелляционная инстанция встала на сторону многодетных.

Напомним, исковое заявление состояло из нескольких требований: признать незаконным бездействие администрации муниципального образования город Тула в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района города Тулы, объектами инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, автомобильной дорогой местного значения;

обязать администрацию подвести к земельным участкам объекты инфраструктуры — водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу. Как рассказали Myslo представители истцов, Зареченский суд удовлетворил иск 15 семей и постановил обязать администрацию МО г. Тула обеспечить в поселке следующую инфраструктуру: обеспечить транспортную доступность, водоотведение, газоснабжение в течение 2-х лет,

построить подъездные дороги к участкам, водоснабжение в течение одного года. Администрация для урегулирования споров предлагала жителям на время безвозмездно получить альтернативные источники теплоснабжения: твердотопливные котлы, газгольдеры и электрические котлы. Но многодетные пошли в суд.

Этот иск далеко не первый.