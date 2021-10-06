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В Тульской области гаишников насторожил Daewoo Nexia с 15 мешками картофеля
Изображение Oto Zapletal с сайта Pixabay.

В Тульской области гаишников насторожил Daewoo Nexia с 15 мешками картофеля

В ходе проверки автомобиля выяснилось, что двое мужчин везли краденые овощи.

Минувшей ночью в Воловском районе были задержаны подозреваемые в краже овощей. Во время ночного патрулирования внимание экипажа ДПС привлек автомобиль Daewoo Nexia, сильно перегруженный мешками. Инспекторы приняли решение остановить машину для проверки.
 
«Водитель и пассажир не сумели пояснить, откуда ночью везут 15 мешков картофеля, и у полицейских появились основания полагать, что  овощи мужчины получили противоправным путем. Эта версия подтвердилась. 25-летний неработающий мужчина и его 27-летний неработающий подельник были доставлены в отдел полиции для разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Предполагается, что в течение ночи подозреваемые похитили с одного из полей в Воловском районе более 70 мешков картофеля, который впоследствии собирались продать. Сейчас полицейские выясняют все детали противоправной деятельности мужчин.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:42 +5
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ТулаТульская областьВоловский район
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