В Туле на Всехсвятском кладбище реставрируют мраморных ангелов

Деньги на эти работы – 180 тысяч рублей – собирали с помощью неравнодушных жителей.

Два мраморных ангела являются самыми известными каменными скульптурами на Всехсвятском кладбище. Они расположены на семейном участке мещан Слюсаревых конца XIX в.

Наталия Самсонова, главный хранитель фондов Тульского историко-архитектурного музея, рассказывает, что эти памятники находятся на учете у ТИАМ:

– Такие надгробия достаточно редки для Тулы. Их можно назвать типовыми для России периода конца XIX — начала XX вв. Конкретно в нашем городе они встречаются в единственном экземпляре. К сожалению, достоверных сведений о том, кто там похоронен, нет.

Необходимость реставрации ангелов возникла уже давно.

– Мрамор — чувствительный камень, который лучше не красить. Но инициативные люди много раз окрашивали ангелов то в синий, то в голубой цвет. Наверное, они считают, что таким образом наводят красоту. Этого делать категорически нельзя! — говорит Наталия. — Мы привыкли считать, что камень — это что-то прочное, на века. А мрамор — хрупкий материал. От многочисленных покрасок он становится пористым, появляются трещины.

В штате ТИАМ нет реставраторов, бюджет в музее тоже небольшой. Музей обратился за помощью к ребятам из московского проекта «Волонтеры-реставраторы». Профессионалы рассчитали смету на работы — оказалось, что необходимо 180 тысяч рублей!



Так инициативные жители решили раскрасить мрамор.

Собрать такие деньги помог всероссийский фонд «Внимание», который занимается сохранением культурного наследия по всей стране. О сборе средств они объявили на своем сайте. За короткий период удалось собрать нужную сумму. На ангелов жертвовали неравнодушные жители, но значительную часть покрыл Тульский оружейный завод.

К работам реставраторы приступили уже в середине сентября. Процесс достаточно кропотливый. На первом этапе необходимо удалить слои краски с поверхностей. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы избежать механических повреждений.

– Планируем к концу октября завершить все работы и закрыть скульптуры специальными коробами. К началу экскурсионного сезона 2022 года снимем чехлы, — поделилась планами Наталия Самсонова.

Работами руководит реставратор Александра Пашина. Девушка окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Реставрация камня», некоторое время работала в музее городской скульптуры в Питере, затем переехала в Москву.

Александра Пашина – ТИАМ написал нам в соцсетях, пригласил помочь. После осмотра скульптур выяснилось, что здесь мы не обойдемся профилактическим уходом, нужна серьезная реставрационная работа. Работы на Всехсвятском кладбище проводим только по выходным, так как больше нет свободного времени. Основная задача, которая перед нами стояла, — расчистить поверхность камня от многочисленных красочных слоев, чем мы сейчас и занимаемся. По предварительным подсчетам, ангелов красили как минимум три раза разными колерами, а сколько одним — сложно сосчитать! — рассказала Александра. — На одном из ангелов работы уже подходят к завершению. На втором всё сложнее: краска въелась слишком глубоко, камень начал портиться, на нем появилась плесень, грибы.

После этих работ реставраторы нанесут консервационное покрытие и укрепят структуру камня.

– Мрамор старенький, слабоват, надо дополнительно защищать его от перепадов температур и сильных морозов. Из-за погоды не все составы, которые мы хотели применить, можно нанести сейчас. Возможно, что-то мы перенесем на апрель.

По словам Александры, на объекте задействованы два реставратора и три волонтера. Они приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга.



Мраморный ангел был и в голубом цвете.

Александра Пашина, кстати, является одним из основателей проекта «Волонтеры-реставраторы», в котором участвуют неравнодушные люди.

– К сожалению, в сфере реставрационного волонтерства наша страна только делает первые маленькие шаги. В наших силах сделать эти шаги вместе, — говорит Саша.

Отметим, что Тульский историко-архитектурный музей ведет переговоры с городской администрацией о возможности закрывать Всехсвятское кладбище на ночь и об установке видеонаблюдения, чтобы сохранить такие важные исторические объекты.