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СМИ: На тульском КМЗ сменился генеральный директор

СМИ: На тульском КМЗ сменился генеральный директор

Однако представители Косогорского металлургического завода опровергли эту информацию.

Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что на тульском Косогорском металлургическом заводе сменился генеральный директор.

– Совет директоров ПАО «КМЗ» принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Сергея Киреева. Киреев перестанет являться руководителем тульского металлургического предприятия с 15 октября текущего года. При этом он остается в числе членов совета, — пишет «Тульский бизнес-журнал».

Также сообщается о смене председателя совета директоров ПАО «КМЗ». По данным издания, единогласно был избран Виталий Иванов.

Myslo обратился за комментарием к заместителю генерального директора предприятия Владимиру Захарикову. Он опроверг указанную информацию.

– У вас абсолютно неверная информация. У нас нет никакого решения о смене генерального директора.

Что касается нового председателя совета директоров, Владимир Захариков ответил так:

– Пока у нас по документам как было, так и остается.

«Тульский бизнес-журнал» также сообщает, что ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» с 16 октября стал управляющей организации предприятия.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:52 0
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