СМИ: На тульском КМЗ сменился генеральный директор
Однако представители Косогорского металлургического завода опровергли эту информацию.
Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что на тульском Косогорском металлургическом заводе сменился генеральный директор.
– Совет директоров ПАО «КМЗ» принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Сергея Киреева. Киреев перестанет являться руководителем тульского металлургического предприятия с 15 октября текущего года. При этом он остается в числе членов совета, — пишет «Тульский бизнес-журнал».
Также сообщается о смене председателя совета директоров ПАО «КМЗ». По данным издания, единогласно был избран Виталий Иванов.
Myslo обратился за комментарием к заместителю генерального директора предприятия Владимиру Захарикову. Он опроверг указанную информацию.
– У вас абсолютно неверная информация. У нас нет никакого решения о смене генерального директора.
Что касается нового председателя совета директоров, Владимир Захариков ответил так:
– Пока у нас по документам как было, так и остается.
«Тульский бизнес-журнал» также сообщает, что ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» с 16 октября стал управляющей организации предприятия.