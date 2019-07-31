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Объединение Косогорского металлургического завода с челябинским одобрено
Фото из архива Myslo.

Объединение Косогорского металлургического завода с челябинским одобрено

ФАС России считает, что объединение компаний не приведет к появлению монополиста.

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (СЧПЗ) о приобретении до 100% голосующих акций ПАО «Косогорский металлургический завод» (КМЗ).

- Проведенный нами анализ состояния конкуренции показал, что суммарная доля компаний на товарном рынке ферромарганца после их объединения не будет превышать 35%, что соответствует требованиям закона о защите конкуренции. В то же время на рынке уже действует участник, чья доля рынка превышает 40%, — сообщила начальник управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимханова.

В ведомстве отметили, что важным фактором при принятии решения послужило расширение продуктовых границ рынка марганцевого ферросплава.

Также при принятии решения о согласовании сделки ФАС приняла во внимание планы развития по совершенствованию производства на АО «СЧПЗ» и ПАО «КМЗ», заключающиеся в увеличении извлечения марганца из доменного шлака и расширении ассортимента производимой продукции за счет производства ферромарганца с пониженным содержанием углерода.

В администрации КМЗ рассказали, что пока сделка между предприятиями не состоялась.

- Переговоры между сторонами не привели до настоящего времени к какому-либо результату, то есть сделка по покупке до 100% акций Косогорского завода не состоялась в запланированные сторонами сроки. Нет оснований полагать, что эта сделка когда-либо состоится, — цитирует администрацию «Коммерсантъ».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:57 +3
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