Для перевозки тульских школьников откроют 16 новых маршрутов

Сегодня, 6 октября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал образовательным учреждениям региона 54 школьных автобуса, приобретенные на федеральные средства.

Начиная с 2016 года Минпромторг России передал Тульской области 179 автобусов.

Новые машины будут подвозить более 850 ребят из 51 школы региона, в том числе будет открыто 16 новых маршрутов.

«Правительство Тульской области уделяет серьезное внимание безопасности школьников, в том числе – при их поездках в школьных автобусах. Важно своевременно обновлять автопарк», – подчеркнул губернатор.