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Для перевозки тульских школьников откроют 16 новых маршрутов

Для перевозки тульских школьников откроют 16 новых маршрутов

Региональный автопарк пополнили 54 новых школьных автобуса.

Сегодня, 6 октября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал образовательным учреждениям региона 54 школьных автобуса, приобретенные на федеральные средства.
 
Начиная с 2016 года Минпромторг России передал Тульской области 179 автобусов.
 
Новые машины будут подвозить более 850 ребят из 51 школы региона, в том числе будет открыто 16 новых маршрутов.
 
«Правительство Тульской области уделяет серьезное внимание безопасности школьников, в том числе – при их поездках в школьных автобусах. Важно своевременно обновлять автопарк», – подчеркнул губернатор.
 
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ТулаавтобусыАлексей Дюминшкольные автобусы
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