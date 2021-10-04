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В Туле начали ремонтировать ул. Демидовскую
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В Туле начали ремонтировать ул. Демидовскую

Работы планируют завершить в конце месяца, их общая стоимость – 63 млн рублей.

В оружейной столице начался ремонт одной из главных улиц Зареченского района – Демидовской. Рабочие приступили к фрезерованию асфальтового покрытия, ведутся подготовительные работы по установке бортовых камней.

Ремонт дорожного полотна проводится по поручению губернатора Алексея Дюмина. На эти цели бюджету города были выделены дополнительные средства. Ход работ находится на контроле главы администрации Дмитрия Миляева.

До конца октября планируется выполнить ремонт дорожного полотна, съездов, примыканий, колодцев и парковочного пространства, установку бортовых камней, обустройство тротуара и искусственных дорожных неровностей. Общая стоимость работ составляет 63 млн рублей.

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сегодня, в 20:39 −1
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Тулаулица Демидовская
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