«Арсенал-2» всухую проиграл курскому «Авангарду»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч завершился со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме.

На стадионе академии «Арсенал» состоялась встреча фарм-клуба тульских оружейников и курского «Авангарда».

«Арсенал-2» вышел на поле следующим составом: Пономаренко, Илюхин, Злобин, Бронников (Изотов, 46), Ходеев, Набатов, Кулешин, Харитонов (Мягкий, 71), Якушин (Гребенщиков, 66), Стрельчук (Приходной, 66), Лутай (Кудинов, 81).

Состав «Авангарда»: Богатырев, Беляев, Романов (Бобрышов, 88), Имуллин (Горбулин, 78), Тарасов (Трифонов, 74), Сапрунов, Барбашов (Ибрагимов, 78), Иванов, Войнов, Холявский (Третьяков, 88), Мингазов.

В первом круге фарм-клуб оружейников одержал крупную победу в Курске – 4:1. Сегодня куряне отыгрались – уже на 3-й минуте встречи Барбашов переиграл Пономаренко и головой отправил мяч в сетку – 0:1.

За шесть минут до конца первого тайма экс-арсеналец Мингазов подал со штрафного Иванову, который с разворота поразил ближнюю «девятку» – 0:2. Во втором тайме счет остался неизменным.

Туляки сохранили проходное шестое место в подгруппе ФНЛ-2, однако «Авангард» сравнялся с ними по набранным очкам. У «Арсенала-2» ещё игра в запасе, а впереди насыщенная серия гостевых матчей во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Белгороде.