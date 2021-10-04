Тульские школы вошли в число лучших в России

Фото из архива Myslo.

В топ-20 по Центральному федеральному округу (без учета Москвы) и топ-300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли тульские учебные заведения – лицей № 2 имени Б. А. Слободскова и тульский гуманитарно-математический лицей.

Кроме того, в число 50 лучших школ России по социальному и гуманитарному направлениям подготовки выпускников вошла тульская гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских.

Рейтинг лучших школ Тульской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, выглядит так: