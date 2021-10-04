Фото из архива Myslo.
Тульские школы вошли в число лучших в России
Такие данные приводит рейтинговое агентство RAEX.
В топ-20 по Центральному федеральному округу (без учета Москвы) и топ-300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли тульские учебные заведения – лицей № 2 имени Б. А. Слободскова и тульский гуманитарно-математический лицей.
Кроме того, в число 50 лучших школ России по социальному и гуманитарному направлениям подготовки выпускников вошла тульская гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских.
Рейтинг лучших школ Тульской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, выглядит так:
- 1 место – МБОУ «Лицей № 2 имени Б. А. Слободскова»,
- 2 место – МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»,
- 3 место – МБОУ «ЦО – гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских»,
- 6 место – МАОУ «Лицей № 1»,
- 7 место – МБОУ «ЦО-гимназия № 1»,
- 8 место – МБОУ «Центр образования № 27»,
- 9 место – МБОУ «Центр образования № 38».
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