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Тульские школы вошли в число лучших в России
Фото из архива Myslo.

Тульские школы вошли в число лучших в России

Такие данные приводит рейтинговое агентство RAEX.

В топ-20 по Центральному федеральному округу (без учета Москвы) и топ-300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли тульские учебные заведения – лицей № 2 имени Б. А. Слободскова и тульский гуманитарно-математический лицей.

Кроме того, в число 50 лучших школ России по социальному и гуманитарному направлениям подготовки выпускников вошла тульская гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских.

Рейтинг лучших школ Тульской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, выглядит так:

  • 1 место – МБОУ «Лицей № 2 имени Б. А. Слободскова»,
  • 2 место – МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»,
  • 3 место – МБОУ «ЦО – гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских»,
  • 6 место – МАОУ «Лицей № 1»,
  • 7 место – МБОУ «ЦО-гимназия № 1»,
  • 8 место – МБОУ «Центр образования № 27»,
  • 9 место – МБОУ «Центр образования № 38».
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