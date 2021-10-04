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Активисты «Свободной Тулы» разнесли в пух и прах дублер проспекта Ленина

Активисты «Свободной Тулы» разнесли в пух и прах дублер проспекта Ленина

Их обзор смотрите в видеоролике.

Активисты движения «Свободная Тула» Станислав Курский и Ярослав Муравский сделали обзор дублера проспекта Ленина. Проекта, который с помпой продвигали, обещая нечто мощное, и который в итоге выглядит не так круто.

Их обзор смотрите в видеоролике. 

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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:00 +14
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