Активисты «Свободной Тулы» разнесли в пух и прах дублер проспекта Ленина

Активисты движения «Свободная Тула» Станислав Курский и Ярослав Муравский сделали обзор дублера проспекта Ленина. Проекта, который с помпой продвигали, обещая нечто мощное, и который в итоге выглядит не так круто.

Их обзор смотрите в видеоролике.

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