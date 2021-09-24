Администрация Тулы: «Дублер проспекта не принят, но схема движения получила положительное заключение»

Дублер проспекта Ленина на Зеленстрое в Туле, по мнению многих пешеходов и водителей, имеет некорректную организацию движения. Об этом по просьбе читателей мы написали здесь.

Дмитрий Ярцев, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, пояснил:

Дмитрий Ярцев – Работы предусмотрены проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Выполнены подрядной организацией в объеме, предусмотренном муниципальным контрактом. Уведомления от подрядной организации о готовности объекта к сдаче не поступало. Приступить к приемке выполненных работ планируется после предоставления подрядной организацией исполнительной документации, подтверждающей объемы выполненных работ. Относительно вопросов, касающихся порядка движения транспорта, необходимо учитывать, что при движении по дублеру прежде всего необходимо руководствоваться положениями Правил дорожного движения. Дорожные знаки и горизонтальная разметка на указанном участке обеспечивают возможность определения порядка движения по дублеру. Схема организации дорожного движения, как и вся проектная документация на дублер пр. Ленина, получила положительное заключение государственной экспертизы. Это позволяет сделать вывод о ее соответствии действующим требованиям нормативной документации в области обеспечения безопасности и организации дорожного движения.

Официальный комментарий УГИБДД по Тульской области:

- В целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности проспекта Ленина г. Тулы в сентябре 2021 года завершилось строительство двух участков дублёра проспекта Ленина общей протяженность 257 метров (от пересечения с ул. Генерала Маргелова до д.145 и от ул. Вознесенская до дублера ул. Рязанская).

В рамках мониторинга дорожного движения на всем протяжении дублёра проспекта Ленина сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области совместно с представителями администрации города Тулы было проведено комиссионное обследование данного участка дороги и разработаны предложения по организации движения, а также по повышению безопасности дорожного движения. Предложения направлены в администрацию города Тулы для дальнейшей реализации.

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