В Тульской области за неделю умерли 75 коронавирусных пациентов

Фото: архив Myslo.

В возрасте от 27 до 92 лет.

За минувшую неделю в Туле и области от COVID-19 выздоровели 819 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 47 397 человек.

С 28 сентября по 4 октября зафиксировано 890 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 25 районов и городских округов. В Каменском районе случаев COVID-19 не зарегистрировано.

Кроме этого, за прошедшую неделю скончались 75 пациентов в возрасте от 27 до 92 лет. Общее число умерших – 3064 человека.