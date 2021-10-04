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В Тульской области за неделю умерли 75 коронавирусных пациентов
Фото: архив Myslo.

В Тульской области за неделю умерли 75 коронавирусных пациентов

В возрасте от 27 до 92 лет.

За минувшую неделю в Туле и области от COVID-19 выздоровели 819 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 47 397 человек.
 
С 28 сентября по 4 октября зафиксировано 890 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 25 районов и городских округов. В Каменском районе случаев COVID-19 не зарегистрировано. 
 
Кроме этого, за прошедшую неделю скончались 75 пациентов в возрасте от 27 до 92 лет. Общее число умерших – 3064 человека.
Сюжет: Коронавирус
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