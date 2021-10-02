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В Новомосковске появилась улица «ГеННерала Белова»
Фото: коллаж из фото ЧП Новомосковск

В Новомосковске появилась улица «ГеННерала Белова»

Ошибку на аншлагах заметили местные жители.

Жители Новомосковска публикуют в социальных сетях снимки с аншлагами домов с орфографической ошибкой. В слове «генерала» из-за чьей-то невнимательности, либо неграмотности, почему-то оказалось две буквы «н».
 
«Думал, один дом отличился, а тут… еще два! В итоге, три дома с геннералами… дальше не ходил, может всю улицу так переименовали, а мы не в курсе», — написал автор снимков.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:03 +12
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