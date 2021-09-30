Тульская область получит более 5,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Правительстве РФ состоялось заседание комиссии по региональному развитию. Его провел заместитель председателя федерального кабмина Марат Хуснуллин. Он сообщил, что сегодня одобрено выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для девяти регионов, среди которых – Тульская область.

Заявка была подготовлена по поручению Алексея Дюмина. Регион получит кредитование в объеме более 5,2 млрд рублей для обеспечения инженерной инфраструктурой при комплексной застройке территорий жильем, а также для развития инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая». Это позволит улучшить инновационный, производственный и экспортный потенциал региона.

– Потребность субъектов в финансировании с использованием механизма инфраструктурных бюджетных кредитов большая. Это говорит об активной работе на местах по строительству нового жилья и развитию комфортной городской среды, – заявил Марат Хуснуллин.