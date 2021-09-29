В Тульской области стартовала профилактическая акция «Твое сердце – в твоих руках»

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Акция проходит в рамках Всемирного дня сердца, ее цель — привлечь внимание жителей к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В этом году в регионе по поручению губернатора Алексея Дюмина для выявления болезни на ранней стадии усилены диспансеризация и профосмотры.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно значительно снизить, изменив свой образ жизни, увеличив физическую активность, контролируя массу тела, отказавшись от курения и алкоголя, а также сократив потребление соли.

О важности активного образа жизни и занятий спортом напомнили добровольцы «молодежки» ОНФ Тульской области. Утром больше ста ребят собрались на Казанской набережной, где провели спортивную зарядку, а затем организовали флешмоб — выстроились в форме сердца.

В атриуме Тульского кремля для студентов колледжей прошла лекция тульских кардиологов. Медики рассказали, как сохранить здоровое сердце и вовремя обнаружить риск сосудистой катастрофы у близкого человека.

В аккаунте регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте» прошел прямой эфир с заведующей кардиологическим отделением горбольницы № 13 Еленой Мельниковой. Запись можно посмотреть здесь. В субботу, 2 октября, жители Тулы и области смогут бесплатно проверить свое здоровье в передвижных медицинских комплексах.

— Благодаря поддержке губернатора и нацпроекту «Здравоохранение» в регионе делается многое, чтобы выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии. За счет телемедицины повышается доступность и качество кардиологической помощи жителям отдаленных районов. Для врачей первичного звена предусмотрены региональные выплаты за раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний и своевременное направление на хирургическое лечение. Но самым эффективным способом противостояния сосудистым катастрофам остается профилактика, — сказал зампред правительства области, министр здравоохранения Дмитрий Марков.