Где туляки смогут бесплатно проверить здоровье сердца: список адресов
В регионе пройдет профилактическая акция «Твое сердце – в твоих руках».
В Тульской области будут работать передвижные медицинские комплексы. В субботу, 2 октября, жители Тулы и семи районных центров смогут бесплатно измерить давление и сатурацию, сдать кровь на холестерин и глюкозу.
При наличии отклонений от нормы врач порекомендует обратиться в поликлинику. Публикуем адреса и время работы медицинских комплексов.
|
Город
|
Адрес
|
Время работы
|
Тула, ТЦ «Макси»
|
Тула, ул. Пролетарская, д. 2
|
с 11.00 до 16.00
|
Алексин, ДК им. Чехова
|
г. Алексин, мкр Петровское, ул. Металлистов, д. 4
|
с 9.00 до 14.00
|
Ефремов, ТЦ «Магнит»
|
г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 4-Б
|
с 10.00 до 14.00
|
Киреевск, Центральная площадь
|
г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19
|
с 10.00 до 14.00
|
Новомосковск, ТЦ «Первый»
|
г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 33-Б
|
с 10.00 до 15.00
|
Узловая, Центральный рынок
|
г. Узловая, ул. Кирова, д. 2
|
с 9.00 до 13.00
|
Суворов, Дворцовая площадь
|
г. Суворов, Дворцовая площадь, д. 1
|
с 9.00 до 14.00
|
Щекино, Центральная ярмарка
|
г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 34
|
с 10.00 до 14.00