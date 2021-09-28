Где туляки смогут бесплатно проверить здоровье сердца: список адресов

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В регионе пройдет профилактическая акция «Твое сердце – в твоих руках».

В Тульской области будут работать передвижные медицинские комплексы. В субботу, 2 октября, жители Тулы и семи районных центров смогут бесплатно измерить давление и сатурацию, сдать кровь на холестерин и глюкозу.

При наличии отклонений от нормы врач порекомендует обратиться в поликлинику. Публикуем адреса и время работы медицинских комплексов.