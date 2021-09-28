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Где туляки смогут бесплатно проверить здоровье сердца: список адресов
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay.

Где туляки смогут бесплатно проверить здоровье сердца: список адресов

В регионе пройдет профилактическая акция «Твое сердце – в твоих руках».

В Тульской области будут работать передвижные медицинские комплексы. В субботу, 2 октября, жители Тулы и семи районных центров смогут бесплатно измерить давление и сатурацию, сдать кровь на холестерин и глюкозу.

При наличии отклонений от нормы врач порекомендует обратиться в поликлинику. Публикуем адреса и время работы медицинских комплексов.

Город

Адрес

Время работы

Тула, ТЦ «Макси»

Тула, ул. Пролетарская, д. 2

с 11.00 до 16.00

Алексин, ДК им. Чехова

г. Алексин, мкр Петровское, ул. Металлистов, д. 4

с 9.00 до 14.00

Ефремов, ТЦ «Магнит»

г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 4-Б

с 10.00 до 14.00

Киреевск, Центральная площадь

г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19

с 10.00 до 14.00

Новомосковск, ТЦ «Первый»

г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 33-Б

с 10.00 до 15.00

Узловая, Центральный рынок

 г. Узловая, ул. Кирова, д. 2

с 9.00 до 13.00

Суворов, Дворцовая площадь

г. Суворов, Дворцовая площадь, д. 1

с 9.00 до 14.00

Щекино, Центральная ярмарка

г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 34

с 10.00 до 14.00

 

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